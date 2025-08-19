Der US-Sicherheitssoftware-Spezialist Palo Alto Networks hat am Montagabend Zahlen vorgelegt - und vor allem mit seinem Ausblick überzeugt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 peilt das Unternehmen mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr Aufträge an als von Analysten erwartet. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Sprung von gut fünf Prozent.Im vierten Quartal stieg der Umsatz von Palo Alto um 16 Prozent auf 2,54 Milliarden Dollar (Konsens: 2,5 Milliarden). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
