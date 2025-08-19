ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris nach Quartalszahlen der Versandapotheke auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Die verfehlten Erwartungen für Umsatz und Nettoergebnis dürften die Aktie belasten, wobei der bestätigte Ausblick das Ausmaß der negativen Reaktion begrenzen sollte, schrieb Sebastian Vogel am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0042615283
