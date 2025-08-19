Vaduz - Bei der Liechtensteiner Bank LGT ist der Gewinn im ersten Halbjahr klar gestiegen. Die von dem Institut verwalteten Vermögen nahmen hingegen trotz weiterer Neugelder etwas ab. Der Konzerngewinn stieg im ersten Semester 2025 im Vergleich zum Vorjahr um satte 38 Prozent auf 240,6 Millionen Franken, wie die Bankgruppe im Besitz des Liechtensteiner Fürstenhauses am Dienstag mitteilte. Die Erträge stiegen stärker als die Kosten. Der Bruttoerfolg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab