Unterföhring (ots) -- Über 130 Partien pro Saison live in UHD/HDR: Neben dem besten Spiel am Samstagnachmittag, dem Topspiel der Bundesliga sowie dem Topspiel der 2. Bundesliga - neu auch das Freitagabendspiel- Zum Topspiel am Samstagabend neu auch der Flutlicht-Freitag in Dolby Atmos®- Alle Bundesliga-Übertragungen in UHD/HDR und Dolby Atmos sind mit der gebuchten Zusatzoption* über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) verfügbarUnterföhring, 19. August 2025 - Ab Freitag dürfen sich Fans bei Sky Sport nicht nur auf mehr Live-Spiele als bisher freuen, sondern auch auf mehr Spiele in UHD/HDR und Dolby Atmos als jemals zuvor.Neben einem ausgewählten Spiel am Samstagnachmittag und dem "Topspiel der Woche" der Bundesliga sowie dem "Topspiel der Woche" in der 2. Bundesliga am Samstag, erstrahlt künftig auch das Freitagabendspiel der Bundesliga in schärferer Bildqualität. Damit überträgt Sky Sport 2025/26 insgesamt über 130 Partien live in UHD/HDR.Als besonderes Highlight präsentiert Sky Sport neben dem Bundesliga-Topspiel künftig auch den Flutlicht-Freitag zusätzlich mit immersiven Ton in Dolby Atmos - ein lebensechtes Klangerlebnis, das die Zuschauer mitten ins Geschehen versetzt.Alessandro Reitano, Senior Vice President Sports Production Sky Deutschland: "Wir freuen uns, mit UHD/HDR und Dolby Atmos, die besondere Atmosphäre der Freitagabend-Spiele in bester Qualität zu den Fans aufs Sofa zu bringen. Damit sehen die Fans jedes Spiel-Detail nicht nur gestochen scharf, sondern erleben auch den Jubel und die Stadion-Kulisse hautnah."Arkin Kol, Head of Commercial Partnerships Europe Dolby: "Wir freuen uns sehr, dass Sky Deutschland sein Angebot an Bundesliga-Spielen mit Dolby Atmos-Sound deutlich erweitert. Mit Dolby Atmos verwandeln wir Live-Sport von bloßen Übertragungen in ein wirklich immersives Erlebnis. Der räumliche Klangbereich und die präzise Lokalisierung von Effekten ermöglichen es den Zuschauern, Pässe, Torjubel und Schiedsrichterentscheidungen so zu erleben, als wären sie direkt im Stadion."Die Live-Übertragungen in UHD/HDR und Dolby Atmos sind mit der gebuchten Zusatzoption über das Internet mit Sky Stream oder via Kabel und Satellit mit Sky Q verfügbar. Das UHD-Angebot von Sky Sport umfasst darüber hinaus unter anderem alle Rennen der Formel 1, in der Regel ein Topspiel pro Premier-League-Spieltag sowie ausgewählte Begegnungen des DFB-Pokals inklusive des Finals und beider Halbfinals.Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport - Alles, was du brauchstAb der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live, darunter alle Freitagabendspiele der Bundesliga und alle Bundesliga-Spiele am Samstag inklusive des "Topspiel der Woche". Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge.*UHD/Dolby Atmos: Für den Empfang der UHD- und Dolby-Atmos-Inhalte sind ein Sky Abonnement inkl. UHD Paket, ein Sky Q Receiver oder eine Sky Stream Box sowie ein UHD- und Dolby Atmos-fähiges Endgerät (z. B. Fernseher oder Soundbar) erforderlich. Welche UHD- und Dolby-Atmos-Programme enthalten sind, richtet sich nach den gewählten Sky Programmpaketen und der Verfügbarkeit beim jeweiligen Netzbetreiber. Weitere Informationen unter www.sky.de/senderempfang. Aus lizenzrechtlichen Gründen sind bestimmte Inhalte nicht in UHD oder Dolby Atmos verfügbar. Mehr Info unter www.sky.de/uhd. Über die Sky Q Mini sind UHD- und Dolby-Atmos-Inhalte nicht verfügbar.