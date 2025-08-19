DJ EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Juni
DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im Juni erhöht. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 36 (Vormonat: 32) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 23 (33) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 235 (238) Milliarden Euro sanken und die Importe auf 213 (205) Milliarden Euro stiegen.
Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 16 (14) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein positiver Saldo von 14 (1) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ und zwar mit 17 (16) Milliarden Euro.
In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Mai ein Überschuss von 450 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Juni 2024 waren es 435 Milliarden Euro gewesen.
Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 77 (144) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalexporten von 65 (Import: 157) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 156 (182) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 220 (25) Milliarden Euro.
August 19, 2025 04:14 ET (08:14 GMT)
