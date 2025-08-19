Die CEO von der Volkswind GmbH und Leiterin der Division Wind bei Axpo, Katja Stommel, übergibt auf eigenen Wunsch per 1. November 2025 die Verantwortung an Klaus Heckenberger. Diplom-Ingieneur Heckenberger war zuletzt Geschäftsführer bei der Eurowind Energy GmbH. Seit der Gründung von Volkswind in 1993 prägte Katja Stommel maßgeblich die Entwicklung des Unternehmens über drei Jahrzehnte. Volkswind zählte damals zu den Pionieren der Windenergie in Deutschland. Heute ist das Unternehmen Teil der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
