ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Online-Apotheke DocMorris haben am Dienstag nach Halbjahreszahlen zweistellig verloren. Mit einem Abschlag von fast 13 Prozent rutschten sie wieder unter 7 Franken. Eine Rückkehr an das Jahrestief von 6,20 Franken droht. Die zuletzt kaum veränderten Papiere des Wettbewerbers Redcare Pharmacy zeigten sich im deutschen MDax eher wenig beeindruckt.

Die Analysten der UBS und der Baader Bank wiesen insbesondere auf die schwächere Geschäftsentwicklung gegenüber Redcare hin. Währungsbereinigt sei das Umsatzwachstum mit gut 10 Prozent schlechter ausgefallen als die gut 27 Prozent von Redcare, konstatierte Baader-Experte Volker Bosse. Im Rezeptgeschäft sei DocMorris in Deutschland um 40 Prozent gewachsen, Redcare indes um 160 Prozent.

Auch die ZKB äußerte sich kritisch. Trotz verstärkter Marketingausgaben sei der Umsatzbeitrag von Neukunden für rezeptpflichtigen Produkte im zweiten Quartal unverändert zum Vorquartal geblieben. Von einer Beschleunigung könne daher keine Rede sein.

Redcare hatte Ende Juli über das erste Halbjahr berichtet. Vom damaligen Zwischenhoch bei 114 Euro fielen die Papiere zuletzt gut 19 Prozent zurück. Auf Jahressicht liegen die Aktien gar rund 30 Prozent im Minus. DocMorris haben derweil sogar etwa zwei Drittel an Wert verloren./jl/hr/AWP/mf/ag/mis

