Das Auf und Ab bei Europas Rüstungsaktien setzt sich auch am Dienstag fort. Nachdem Rheinmetall, Renk, Hensoldt und Co am Montag noch zu den Top-Gewinnern zählten, verlieren sie nun wieder deutlich an Boden. Im Fokus stehen dabei nach wie vor die Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine.Nachdem die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin zu Wochenbeginn noch weitgehend ergebnislos verlaufen waren, hatten die Aktie aus der Rüstungsbranche am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär