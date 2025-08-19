© Foto: Alex Brandon - APDer Ukraine-Gipfel in Washington schürt Hoffnung auf Frieden im Ukraine-Krieg. Europas Börsen reagieren freundlich, Rüstungsaktien rutschen hingegen ab.Europas Aktienmärkte starten am Dienstag freundlich, nachdem Gespräche im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern neue Hoffnungen auf eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg geweckt haben. Im frühen Dienstagshandel steht der DAX nahezu unverändert bei 24.313 Punkten. Der Euro Stoxx 50 notiert mit 5.450 Punkten 0,30 Prozent im Plus und der FTSE 100 liegt mit 9.168 Punkten ebenfalls leicht im Plus. Die Rüstungsbranche zeigte sich hingegen belastet. Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE