Die Landesregierung sowie Verbände, Unternehmen und Genossenschaften der Wohnungswirtschaft unterzeichneten eine Absichtserklärung. Man wolle Mieterstrommodelle und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung in die Unterrhemenstrategien integrieren. Außerdem wolle man Informations- und Beratungsangebote schaffen. Nordrhein-Westfalen will den Ausbau von Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern beschleunigen. Die Landesregierung hat dazu gemeinsam mit dem Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen, Wohnungsunternehmen, Genossenschaften sowie der Landesgesellschaft NRW. Energy4Climate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
