19.08.2025
- BARCLAYS CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 158 (164) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1960 (2000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 100 (85) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3954 (3573) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 51 (36.40) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2850 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS FRESNILLO TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 1493 PENCE - PEEL HUNT RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 120 (110) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS DOWLAIS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 77 (70) PENCE - RBC RAISES METRO BANK PLC TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 155 PENCE - UBS CUTS LEGAL & GENERAL TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 275 PENCE - UBS CUTS W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS PRICE TARGET TO 113 (120) PENCE - 'BUY'
