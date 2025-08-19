© Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpaNvidia arbeitet nach Angaben von Reuters an einem neuen KI-Chip für China, der auf der neuesten Blackwell-Architektur basiert und leistungsfähiger sein soll als das derzeit dort zugelassene H20-Modell.US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche angedeutet, dass möglicherweise fortschrittlichere Nvidia-Chips nach China verkauft werden könnten. Der neue Chip, vorläufig unter dem Namen B30A bekannt, soll auf einem Single-Die-Design basieren, das voraussichtlich etwa die Hälfte der Rechenleistung der hochentwickelten Dual-Die-Konfiguration der Nvidia-Flaggschiffkarte B300 bieten wird, so Insider gegenüber Reuters. [spotify]78yCbggbNraK4mY4CEHp0V[/spotify] Ein Single-Die-Design bedeutet, …Den vollständigen Artikel lesen ...
