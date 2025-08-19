

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.08.2025 / 11:23 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Rachel Nachname(n): Jacobs

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Korrektur Veröffentlichung bzgl. 4c Teilveröffentlichungen

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Springer Nature AG & Co. KGaA

b) LEI

549300UMNC43HQB3JA96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SPG1003

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21,1 EUR 3.734,7 EUR 21,1 EUR 2.173,3 EUR 21,1 EUR 3.038,4 EUR 21,1 EUR 2.194,4 EUR 21,1 EUR 2.046,7 EUR 21,1 EUR 2.046,7 EUR 21,1 EUR 2.468,7 EUR 21,1 EUR 168,8 EUR 21,1 EUR 1.688 EUR 21,1 EUR 611,9 EUR 21,1 EUR 1.877,9 EUR 21,1 EUR 1.856,8 EUR 21,1 EUR 3.671,4 EUR 21,1 EUR 379,8 EUR 21,1 EUR 211 EUR 21,1 EUR 1.055 EUR 21,1 EUR 3.692,5 EUR 21,1 EUR 84,4 EUR 21,1 EUR 63,3 EUR 21,1 EUR 422 EUR 21,1 EUR 3.734,7 EUR 21,1 EUR 3.038,4 EUR 21,1 EUR 422 EUR 21,1 EUR 3.038,4 EUR 21,1 EUR 2.004,5 EUR 21,1 EUR 569,7 EUR 21,1 EUR 3.460,4 EUR 21,1 EUR 84,4 EUR 21,1 EUR 3.819,1 EUR 21,1 EUR 1.540,3 EUR 21,1 EUR 2.363,2 EUR 21,1 EUR 1.540,3 EUR 21,1 EUR 3.671,4 EUR 21,1 EUR 63,3 EUR 21,1 EUR 1.033,9 EUR 21,1 EUR 633 EUR 21,1 EUR 970,6 EUR 21,1 EUR 63,3 EUR 21,1 EUR 1.730,2 EUR 21,1 EUR 1.413,7 EUR 21,1 EUR 1.287,1 EUR 21,1 EUR 3.038,4 EUR 21,1 EUR 3.038,4 EUR 21,1 EUR 3.059,5 EUR 21,1 EUR 3.038,4 EUR 21,1 EUR 3.903,5 EUR 21,1 EUR 675,2 EUR 21,1 EUR 3.734,7 EUR 21,1 EUR 780,7 EUR 21,1 EUR 1.793,5 EUR 21,1 EUR 696,3 EUR 21,1 EUR 42,2 EUR 21,1 EUR 1.287,1 EUR 21,1 EUR 2.257,7 EUR 21,1 EUR 654,1 EUR 21,1 EUR 232,1 EUR 21,1 EUR 1.877,9 EUR 21,1 EUR 1.287,1 EUR 21,1 EUR 63,3 EUR 21,1 EUR 2.426,5 EUR 21,1 EUR 2.321 EUR 21,1 EUR 527,5 EUR 21,1 EUR 548,6 EUR 21,1 EUR 147,7 EUR 21,1 EUR 63,3 EUR 21,1 EUR 147,7 EUR 21,1 EUR 1.666,9 EUR 21,1 EUR 1.856,8 EUR 21,1 EUR 147,7 EUR 21,1 EUR 1.856,8 EUR 21,1 EUR 907,3 EUR 21,1 EUR 4.156,7 EUR 21,1 EUR 780,7 EUR 21,1 EUR 865,1 EUR 21 EUR 4.284 EUR 21 EUR 1.785 EUR 21 EUR 4.284 EUR 21 EUR 2.562 EUR 21 EUR 1.932 EUR 21 EUR 1.596 EUR 21 EUR 1.596,00 EUR 21 EUR 1.260,00 EUR 21 EUR 4.137,00 EUR 21 EUR 147,00 EUR 21 EUR 3.381 EUR 21 EUR 63 EUR 21 EUR 42 EUR 21 EUR 11.487,00 EUR 20,95 EUR 16.110,55 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21,0639 EUR 174.514,5500 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XFRA





