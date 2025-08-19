

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.08.2025 / 11:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Rachel Nachname(n): Jacobs

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Korrektur Veröffentlichung bzgl. 4c Teilveröffentlichungen

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Springer Nature AG & Co. KGaA

b) LEI

549300UMNC43HQB3JA96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SPG1003

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21,55 EUR 40.945 EUR 21,55 EUR 474,1 EUR 21,55 EUR 3.038,55 EUR 21,55 EUR 1.551,6 EUR 21,55 EUR 3.038,55 EUR 21,55 EUR 3.038,55 EUR 21,55 EUR 1.271,45 EUR 21,55 EUR 1.314,55 EUR 21,5 EUR 4.149,5 EUR 21,65 EUR 4.351,65 EUR 21,65 EUR 2.251,6 EUR 21,65 EUR 1.710,35 EUR 21,65 EUR 14.916,85 EUR 21,65 EUR 216,5 EUR 21,65 EUR 2.208,3 EUR 21,65 EUR 714,45 EUR 21,65 EUR 1.428,9 EUR 21,65 EUR 64,95 EUR 21,65 EUR 2.208,3 EUR 21,65 EUR 2.684,6 EUR 21,65 EUR 1.732 EUR 21,65 EUR 2.208,3 EUR 21,65 EUR 3.788,75 EUR 21,65 EUR 627,85 EUR 21,65 EUR 3.009,35 EUR 21,65 EUR 627,85 EUR 21,65 EUR 2.208,3 EUR 21,65 EUR 1.407,25 EUR 21,65 EUR 216,5 EUR 21,65 EUR 86,6 EUR 21,65 EUR 259,8 EUR 21,65 EUR 86,6 EUR 21,65 EUR 21,65 EUR 21,65 EUR 909,3 EUR 21,65 EUR 216,5 EUR 21,65 EUR 779,4 EUR 21,65 EUR 3.983,6 EUR 21,65 EUR 1.645,4 EUR 21,65 EUR 2.533,05 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21,5982 EUR 117.926,3500 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XFRA





