Nach negativen Aussagen von Analysten zur Geschäftsentwicklung sind die Aktien der Schweizer Online-Apotheke DocMorris am Dienstag um bis zu 13 Prozent eingebrochen. So haben die Aktien des deutschen Wettbewerbers Redcare Pharmacy reagiert. Die Online-Apotheke DocMorris bleibt trotz steigender Umsätze in den roten Zahlen. Im ersten Halbjahr kletterten die Erlöse um acht Prozent auf 572,1 Millionen Franken. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei minus 28,8 (Vorjahreszeitraum: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
