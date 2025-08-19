Anzeige
WKN: A3C8WX | ISIN: CH0597194171
Hamburg
18.08.25 | 13:04
5,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
EMPIRE BRAND BUILDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EMPIRE BRAND BUILDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
19.08.2025 12:15 Uhr
164 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Empire Brand Building AG: Dual Listing in Planung - Strategischer Schritt zur Erweiterung des Handels - Die Aktie soll künftig neben der Heimatbörse Hamburg auch im fortlaufenden Handel verfügbar sein.

DJ PTA-News: Empire Brand Building AG: Dual Listing in Planung - Strategischer Schritt zur Erweiterung des Handels - Die Aktie soll künftig neben der Heimatbörse Hamburg auch im fortlaufenden Handel verfügbar sein.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Empire Brand Building AG: Dual Listing in Planung - Strategischer Schritt zur Erweiterung des Handels

Die Aktie soll künftig neben der Heimatbörse Hamburg auch im fortlaufenden Handel verfügbar sein.

Cham (pta000/19.08.2025/11:40 UTC+2)

Die Empire Brand Building AG (Heimatbörse: Hamburg) arbeitet an der Aufnahme ihrer Aktie in ein zusätzliches Börsensegment. Die Börse Hamburg bleibt dabei Heimat- und Referenzbörse der Gesellschaft. Mit dem geplanten Dual Listing soll ergänzend ein fortlaufender Handel über den gesamten Börsentag ermöglicht werden. Damit will die Gesellschaft die Kapitalmarktpräsenz ihrer Aktie erweitern und die Handelsmöglichkeiten für Investoren deutlich verbessern.

Die tägliche Kursfeststellung in Hamburg hat sich für das aktuelle Einstiegssegment der Gesellschaft als geordnete Form der Preisbildung bewährt. In diesem Segment erfolgt die Taxierung einmal pro Handelstag. Kursbewegungen über bestimmte Schwellen hinaus bedürfen der Zustimmung der Marktaufsicht. Diese Struktur sorgt für Transparenz und eine klare Preisstellung, ist jedoch naturgemäß auf eine einzelne Kursfeststellung pro Tag beschränkt.

Ein ergänzendes Dual Listing soll genau hier ansetzen. Durch die Einbeziehung in ein Segment mit kontinuierlicher Kursstellung wird es möglich, die Aktie während des gesamten Handelstages zu kaufen oder zu verkaufen. Anleger können damit schneller auf Marktentwicklungen reagieren und ihre Entscheidungen flexibel anpassen. Zugleich wird die Transparenz erhöht, da zu jeder Zeit ein aktueller Marktpreis verfügbar ist.

Die Empire Brand Building AG geht davon aus, dass die verbesserte Handelbarkeit und die höhere Liquidität die Wahrnehmung der Aktie am Kapitalmarkt steigern werden. Das Unternehmen sieht darin einen strategisch wichtigen Schritt, um seine Kapitalmarktstrategie konsequent weiterzuentwickeln. Bestehende Aktionäre profitieren von einer erweiterten Basis für ihre Investments, während zugleich der Zugang für neue Investoren erleichtert wird.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Maßnahme ohne die Ausgabe neuer Aktien erfolgt und daher keine Verwässerung für das bestehende Aktionariat mit sich bringt. Die Aktionäre behalten ihre Anteile in voller Höhe, während die Gesellschaft zugleich zusätzliche Handelsoptionen eröffnet.

Mit diesem Schritt unterstreicht die Empire Brand Building AG ihr Ziel, die Rahmenbedingungen für Investoren kontinuierlich zu verbessern und die Attraktivität der Aktie am Kapitalmarkt nachhaltig zu erhöhen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Empire Brand Building AG 
           Gewerbestrasse 11 
           6330 Cham 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Philip Färfers 
Tel.:         +41 43 588 23 25 
E-Mail:        ir@ebb-ag.com 
Website:       www.ebb-ag.com 
ISIN(s):       CH0597194171 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755596400172 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 05:40 ET (09:40 GMT)

© 2025 Dow Jones News
