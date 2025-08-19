DJ PTA-News: Empire Brand Building AG: Dual Listing in Planung - Strategischer Schritt zur Erweiterung des Handels - Die Aktie soll künftig neben der Heimatbörse Hamburg auch im fortlaufenden Handel verfügbar sein.

Empire Brand Building AG: Dual Listing in Planung - Strategischer Schritt zur Erweiterung des Handels

Die Aktie soll künftig neben der Heimatbörse Hamburg auch im fortlaufenden Handel verfügbar sein.

Cham (pta000/19.08.2025/11:40 UTC+2)

Die Empire Brand Building AG (Heimatbörse: Hamburg) arbeitet an der Aufnahme ihrer Aktie in ein zusätzliches Börsensegment. Die Börse Hamburg bleibt dabei Heimat- und Referenzbörse der Gesellschaft. Mit dem geplanten Dual Listing soll ergänzend ein fortlaufender Handel über den gesamten Börsentag ermöglicht werden. Damit will die Gesellschaft die Kapitalmarktpräsenz ihrer Aktie erweitern und die Handelsmöglichkeiten für Investoren deutlich verbessern.

Die tägliche Kursfeststellung in Hamburg hat sich für das aktuelle Einstiegssegment der Gesellschaft als geordnete Form der Preisbildung bewährt. In diesem Segment erfolgt die Taxierung einmal pro Handelstag. Kursbewegungen über bestimmte Schwellen hinaus bedürfen der Zustimmung der Marktaufsicht. Diese Struktur sorgt für Transparenz und eine klare Preisstellung, ist jedoch naturgemäß auf eine einzelne Kursfeststellung pro Tag beschränkt.

Ein ergänzendes Dual Listing soll genau hier ansetzen. Durch die Einbeziehung in ein Segment mit kontinuierlicher Kursstellung wird es möglich, die Aktie während des gesamten Handelstages zu kaufen oder zu verkaufen. Anleger können damit schneller auf Marktentwicklungen reagieren und ihre Entscheidungen flexibel anpassen. Zugleich wird die Transparenz erhöht, da zu jeder Zeit ein aktueller Marktpreis verfügbar ist.

Die Empire Brand Building AG geht davon aus, dass die verbesserte Handelbarkeit und die höhere Liquidität die Wahrnehmung der Aktie am Kapitalmarkt steigern werden. Das Unternehmen sieht darin einen strategisch wichtigen Schritt, um seine Kapitalmarktstrategie konsequent weiterzuentwickeln. Bestehende Aktionäre profitieren von einer erweiterten Basis für ihre Investments, während zugleich der Zugang für neue Investoren erleichtert wird.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Maßnahme ohne die Ausgabe neuer Aktien erfolgt und daher keine Verwässerung für das bestehende Aktionariat mit sich bringt. Die Aktionäre behalten ihre Anteile in voller Höhe, während die Gesellschaft zugleich zusätzliche Handelsoptionen eröffnet.

Mit diesem Schritt unterstreicht die Empire Brand Building AG ihr Ziel, die Rahmenbedingungen für Investoren kontinuierlich zu verbessern und die Attraktivität der Aktie am Kapitalmarkt nachhaltig zu erhöhen.

Aussender: Empire Brand Building AG Gewerbestrasse 11 6330 Cham Schweiz Ansprechpartner: Philip Färfers Tel.: +41 43 588 23 25 E-Mail: ir@ebb-ag.com Website: www.ebb-ag.com ISIN(s): CH0597194171 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

