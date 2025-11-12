DJ PTA-News: Empire Brand Building AG: Deutsche Tochtergesellschaften verlagern operatives Zentrum nach Düsseldorf

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Empire Brand Building AG: Deutsche Tochtergesellschaften verlagern operatives Zentrum nach Düsseldorf

Cham (pta000/12.11.2025/11:44 UTC+1)

Die Empire Brand Building AG gibt bekannt, dass ihre deutschen Tochtergesellschaften - die Baddeldaddel.de GmbH, die Cleopatra Commerce GmbH und die EBB Germany GmbH - nach fünf Jahren ihren gemeinsamen Standort in Neuss verlassen und künftig von Düsseldorf aus operativ tätig sind.

Bereits in den vergangenen Jahren waren die operativen Einheiten in Neuss organisatorisch zusammengeführt worden, um Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe zu nutzen. Mit dem Umzug in größere Räumlichkeiten nach Düsseldorf setzt die Gruppe nun einen weiteren Meilenstein in ihrer Wachstumsstrategie. Der neue Standort bietet eine deutlich verbesserte infrastrukturelle Anbindung, moderne Arbeitsflächen und Raum für die Erweiterung der Teams in den Bereichen Marketing, Technik und Administration.

"Mit Düsseldorf als künftigem operativen Zentrum schaffen wir die Basis, um die Dynamik unserer Marken künftig noch stärker in nachhaltiges Wachstum zu übersetzen. Die neue Standortstruktur ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit, fördert Kreativität und sorgt für eine moderne Unternehmenskultur", erklärt Philip Färfers, CEO der Empire Brand Building AG.

Die Empire Brand Building AG verfolgt das Ziel, junge Marken im digitalen Umfeld aufzubauen, zu skalieren und in profitablen Strukturen zu entwickeln. Zu den zentralen Projekten zählen unter anderem baddel daddel, die familienfreundliche Secondhand-Marktplatz-App, Familienmarktplatz.de, ein angeschlossener generalistischer Onlineshop, Cleo & Tess (www.cleotess.de), eine Plattform für Kosmetik und Parfüms, sowie Squerk.com, ein Onlineshop für intime Lifestyle-Produkte.

Mit der operativen Bündelung in Düsseldorf wird nicht nur die räumliche Nähe der Teams optimiert, sondern auch die Verzahnung von Marketing, Technik und operativem Management. Dies bildet die Grundlage, um künftige Expansionsschritte in neue Märkte und Segmente vorzubereiten.

"Der Umzug steht sinnbildlich für unsere Entwicklung: von der Gründungsphase zu einer skalierbaren, international ausgerichteten Unternehmensstruktur. Düsseldorf bietet uns das ideale Umfeld, um kreative Markenführung mit effizientem Wachstum zu verbinden", ergänzt Philip Färfers.

Der Standortwechsel ist größtenteils abgeschlossen. Die neuen Büros in Düsseldorf werden schrittweise bezogen und dienen künftig als zentrale Schaltstelle der operativen Aktivitäten in Deutschland.

Über die Empire Brand Building AG Die Empire Brand Building AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Cham. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung digitaler Plattformmodelle, insbesondere in den Bereichen Familie, Konsumgüter und Community-Marktplätze. Das Beteiligungsportfolio umfasst unter anderem die familienfreundliche Second-Hand-App "baddel daddel", den Online-Shop "Familienmarktplatz.de", das Kosmetik- und Pflegeportal "Cleo & Tess" sowie "Squerk.com", einen E-Commerce-Shop für intime Lifestyle-Produkte. Die Gesellschaft verfolgt eine wachstumsorientierte Strategie mit Skalierbarkeit im D-A-CH-Raum und darüber hinaus.

Hinweis: Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.

