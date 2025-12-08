DJ PTA-News: Empire Brand Building AG: Gründung der ai.urvida Limited beschleunigt Start der KI-Projektentwicklung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Empire Brand Building AG: Gründung der ai.urvida Limited beschleunigt Start der KI-Projektentwicklung

Cham (pta000/08.12.2025/14:57 UTC+1)

Die Empire Brand Building AG gibt bekannt, dass zur Vorbereitung des angekündigten KI-Projekts ai.urvida die ai.urvida Limited mit Sitz in London gegründet wurde. Die Gesellschaft befindet sich zunächst im Eigentum des CEOs der Empire Brand Building AG. Dieser Zwischenschritt wurde gewählt, um den Projektstart erheblich zu beschleunigen und administrative Verzögerungen zu vermeiden.

Eine unmittelbare Gründung als Tochtergesellschaft der Empire Brand Building AG hätte umfangreichere administrative Abläufe erfordert und damit deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen, insbesondere im Hinblick auf Holdingstrukturen und Governance-Anforderungen. Da bereits im Dezember erste Gespräche mit potenziellen Investoren und Partnern stattfinden sollen, wurde die Gründung über eine Privatperson als effizienteste und schnellste Lösung gewählt. Dieser Aufbau sieht vor, dass die ai.urvida Limited ausschließlich projektbezogen agiert und zu einem späteren Zeitpunkt vollständig in die finale Struktur überführt wird. Die hierzu erforderlichen vertraglichen Regelungen wurden vorsorglich getroffen.

Die Maßnahmen der aktuellen Phase dienen dem strukturellen und technischen Aufbau des Projekts. Die Gründung der ai.urvida Limited sowie die eingeleiteten Schritte haben keinen Einfluss auf die kurzfristige Ergebnislage der Empire Brand Building AG.

In den kommenden Wochen ist geplant, frühe Projektinvestoren in die Struktur einzubinden. Die dann zur Verfügung gestellten Mittel dienen insbesondere der technischen Konzeptentwicklung, dem Aufbau der Daten- und Plattformarchitektur, der Entwicklung eines modularen Setups sowie der Vorbereitung der langfristigen Joint-Venture-Struktur. Bis zur Überführung in die operative Einheit werden die Projektassets innerhalb der ai.urvida Limited gehalten.

Der Entwicklungsplan sieht vor, gemeinsam mit frühen Investoren, Technologiepartnern und weiteren Beteiligten bis 2027 eine neue operative Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz zu gründen. In diese Gesellschaft sollen die bis dahin aufgebauten Projektwerte aus der ai.urvida Limited eingebracht werden. Investoren, die das frühe Setup ermöglichen, werden bei diesem Übergang gemäß den vertraglich vorgesehenen Mechanismen berücksichtigt.

Mit der ai.urvida Limited entsteht eine flexible und handlungsfähige Projektbasis, die es ermöglicht, den strukturellen Aufbau unmittelbar zu beginnen und gleichzeitig die spätere Joint-Venture-Gesellschaft systematisch vorzubereiten. Dieser Schritt stärkt die Fähigkeit der Gruppe, neue Wertschöpfungspotenziale im KI-Bereich zu erschließen. Die Empire Brand Building AG wird über alle wesentlichen Fortschritte regelmäßig informieren und knüpft damit an die bereits veröffentlichten Mitteilungen zur Projektentwicklung an.

Über die Empire Brand Building AG Die Empire Brand Building AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Cham. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung digitaler Plattformmodelle, insbesondere in den Bereichen Familie, Konsumgüter und Community-Marktplätze. Das Beteiligungsportfolio umfasst unter anderem die familienfreundliche Second-Hand-App "baddel daddel", den Online-Shop "Familienmarktplatz.de", das Kosmetik- und Pflegeportal "Cleo & Tess" sowie "Squerk.com", einen E-Commerce-Shop für intime Lifestyle-Produkte. Die Gesellschaft verfolgt eine wachstumsorientierte Strategie mit Skalierbarkeit im D-A-CH-Raum und darüber hinaus.

Hinweis: Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Empire Brand Building AG Gewerbestrasse 11 6330 Cham Schweiz Ansprechpartner: Philip Färfers Tel.: +41 43 588 23 25 E-Mail: ir@ebb-ag.com Website: www.ebb-ag.com ISIN(s): CH0597194171 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765202220370 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 08:57 ET (13:57 GMT)