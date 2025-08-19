kundenservice@finanzen100.de

Laut einem Bericht der "Times" gewährt Tesla britischen Leasinggesellschaften Nachlässe von bis zu 40 %, um den Absatz zu erhöhen. Damit haben sich die Leasingraten für Tesla-Fahrzeuge in Grobbritannien innerhalb eines Jahres um die Hälfte reduziert. Mit den Rabatten reagiert Tesla auch seine begrenzten Lagerkapazitäten auf der Insel. Tesla wollte den Bericht bisher nicht kommentieren. Nach den Daten des Branchenverbandes SMMT brachen Teslas Verkaufszahlen im Juli in Großbritannien um 60 % auf 987 Einheiten ein. Laut dem US-Portal Elektrek sank der Tesla-Absatz von Januar bis Juli 2025 europaweit um 34 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Juli soll das Minus sogar 42 % betragen haben.