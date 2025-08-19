Die UBS stuft CVS Health auf Kaufen hoch. Das Kursziel steigt auf 79 US-Dollar und signalisiert rund 12,5 Prozent Potenzial trotz einer 58-%-Rallye seit Jahresbeginn. Zwei starke Quartale und Fortschritte im HCB-Geschäft stützen die Story. Auch andere Analysten sind optimistisch. Die Schweizer Großbank UBS blickt optimistisch auf CVS Health und stuft die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hoch. Analyst Kevin Caliendo erhöhte das Kursziel um 18 Prozent auf 79 US-Dollar (zuvor 67 US-Dollar). Obwohl der CVS-Kurs seit Jahresbeginn um mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
