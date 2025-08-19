Die Energiewende braucht Flächen und hier schafft die EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH ein Angebot: Mit EEF-pachtet können Eigentümer:innen landwirtschaftlicher Flächen ab sofort online prüfen, ob ihre Grundstücke für Wind-, Solar- oder Hybridparks geeignet sind. "Wir wollen den Zugang zur Energiewende vereinfachen und Eigentümer:innen nicht nur beteiligen, sondern aktiv einbinden", erklärt Florian Rosenbusch, Leiter der Projektentwicklung der EEF GmbH.Flächen für Erneuerbare Energien über EFF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
