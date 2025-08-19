Der 21Shares Aave ETP bietet einen einfachen und kostengünstigen Zugang zur Kryptowährung Aave, die als Steuerungseinheit eines der größten dezentralen Krypto-Kreditnetzwerke dient.
Der 21Shares NEAR Protocol Staking ETP bietet Anleger*innen einfach und kostengünstig Zugang zur Kryptowährung NEAR in Kombination mit einer Staking-Prämie. Staking ermöglicht es Kryptohalter*innen, Prämien zu erhalten. Hierzu werden die Coins zur Validierung von Netzwerktransaktionen auf der Blockchain gesperrt. Anleger*innen können durch diese Methode nicht nur an der Wertentwicklung der Kryptowährung partizipieren, sondern auch von den jeweiligen Staking-Erträgen profitieren.
Name: 21Shares Aave ETP
Produktfamilie: 21Shares
Anlageklasse: Krypto ETN
ISIN: CH1135202120
Kürzel: 21XV (EUR)
Produktkosten: 2,50%
Name: 21Shares NEAR Protocol Staking ETP
Produktfamilie: 21Shares
Anlageklasse: Krypto ETN
ISIN: CH1162108893
Kürzel: 21NR (EUR)
Produktkosten: 2,50%
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.516 ETFs, 203 ETCs und 278 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 25 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
Weitere Informationen:
https://www.xetra.com/xetra-de/instrumente/etfs-etps
© 2025 Dow Jones News