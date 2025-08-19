Anzeige
Mehr »
Dienstag, 19.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
+62% Kurspotenzial: Jetzt handeln?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A4A546 | ISIN: CH1162108893 | Ticker-Symbol: 21NR
Tradegate
19.08.25 | 09:14
6,330 Euro
-1,70 % -0,110
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
21SHARES NEAR PROTOCOL STAKING ETP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
21SHARES NEAR PROTOCOL STAKING ETP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,3606,39913:05
6,3466,40013:06
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
21SHARES AAVE
21SHARES AAVE ETP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
21SHARES AAVE ETP29,970-0,03 %
21SHARES NEAR PROTOCOL STAKING ETP6,330-1,70 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.