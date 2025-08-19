Die Aktie von Duolingo hat am Montag kräftig zugelegt, nachdem zwei große Investmenthäuser neue Kaufempfehlungen für die Sprachlernplattform ausgesprochen hatten. Die Analysten sind sich einig, dass die Sorgen über eine mögliche Verdrängung durch generative künstliche Intelligenz überzogen sind. Ygal Arounian von Citi Research nahm die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 400 US-Dollar in seine Beobachtung auf. Er argumentierte, dass Duolingo langfristig ein zentraler Akteur im Bereich Bildungstechnologie bleiben werde. Auch KeyBanc Capital Markets zeigte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
