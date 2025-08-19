Tesla kämpft in China mit Marktanteilsverlusten, Musk setzt auf neue Strategien - doch ob die "China-Waffe" reicht, bleibt fraglich. Duolingo hingegen profitiert von frischen Kaufempfehlungen und trotzt KI-Sorgen mit Gamification-Innovationen. Bei Intel sorgt SoftBank mit Milliarden-Investition für Aufsehen, während die US-Regierung sogar einen Einstieg erwägt. HelloFresh überrascht trotz Umsatzrückgang mit höherer Profitabilität und starkem Cashflow - die langfristige Wachstumsstory bleibt intakt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
