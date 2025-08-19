Der DAX ist am Montag mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent auf 24.314,77 Zählern in die Woche gestartet. Und auch am heutigen Dienstag ist weiter kaum Bewegung zu erwarten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 24.322 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten bleibt damit aber in Reichweite.Auf der Terminseite stehen heute Quartalszahlen von Stratec, Verve, Home Depot, Baywa und dem Redcare-Pharma-Konkurrenten DocMorris auf dem Programm. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
