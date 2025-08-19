Die Online-Apotheke DocMorris hat am Dienstag die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Zwar bestätigte das Unternehmen die zuvor aufgestellten Prognosen. Doch das Wachstum beim Geschäft mit elektronischen Rezepten, der Wachstumshoffnung der Gesellschaft, blieb etwas hinter den Erwartungen zurück.Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 7,9 Prozent auf 572,1 Millionen Franken (607 Millionen Euro). In Lokalwährungen lag das Wachstum bei 10,2 Prozent, wie DocMorris am Dienstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär