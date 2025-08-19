Die DocMorris AG hat im ersten Halbjahr 2025 ihre Wachstumsdynamik deutlich gesteigert und zugleich ihre digitale Gesundheitsplattform konsequent erweitert. Der Aussenumsatz legte um 10,2 % auf CHF 572,1 Mio. zu (H1/2024: CHF 519,3 Mio.). Besonders stark entwickelte sich das verschreibungspflichtige Geschäft (Rx) mit einem Plus von 43,5 %, während die Telemedizin-Tochter TeleClinic ihren Umsatz um mehr als 150 % auf CHF 11,2 Mio. ausbauen konnte. Starkes Rx-Geschäft und steigende Kundenbasis Der Rx-Aussenumsatz kletterte im Halbjahr um 43,5 %, von Q1 zu Q2 zusätzlich um 4,6 %. Treiber sind höhere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin