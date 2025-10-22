Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkt gehaltene, hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (ISIN CH0042615283/ WKN A0Q6J0) (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), hat die Emission einer vorrangigen, unbesicherten Anleihe in Höhe von CHF 49.6 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2028, die von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien der Gesellschaft wandelbar ist (das "Wandelanleiheangebot" und die "Neuen Anleihen"), erfolgreich abgeschlossen, so die DocMorris AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
