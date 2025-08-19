Tagelang ging bei der größten Airline in Kanada nichts mehr. Hunderte Flüge in alle Welt fielen aus. Nun haben sich die Flugbegleiter-Gewerkschaft und Air Canada auf ein Ende des großen Streiks geeinigt. Dennoch bleibt der Flugbetrieb für Passagiere und Lasten noch gestört. Die Lufthansa-Aktie legt zu. Kunden von Air Canada können aufatmen: Die Fluggesellschaft hat sich mit den streikenden Flugbegleitern beziehungsweise deren Gewerkschaft CUPE im monatelangen Tarifstreit auf Gehaltserhöhungen geeinigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
