Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG) Company Name: Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG) ISIN: CH0451123589 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 19.08.2025 Target price: €19.00 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on swissnet AG (ISIN: CH0451123589). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 18.50 to EUR 19.00.



Swissnet Group has released its final audited FY/24 results, which confirm the preliminary figures published earlier this year and reflect the successful transition into a larger ICT (Information and Communication Technology) and SaaS platform. The Group doubled its revenue to CHF 12.6m in FY/24, driven by organic growth and new acquisitions. It achieved positive adjusted EBITDA of CHF 2.2m (vs. CHF -0.4m in FY/23) for the first time. With a strengthened balance sheet, broadened product suite, and expanded management team, Swissnet is navigating through 2025 with strong momentum and a robust pipeline containing high-value contracts across retail, hospitality, and infrastructure verticals. Of particular strategic relevance is a new Wi-Fi infrastructure contract signed in July 2025 with a major food retail chain covering ~500 stores and valued at ~€1.5m. This deal further enhances 2025 revenue visibility. Following the reported figures, we have rolled over our DCF-model. This leads to a slightly higher price target of €19.00 (old: €18.50). This represents an upside potential of >180%. Our reiterated Buy rating is supported by accelerating earnings growth, strong momentum, and a robust project pipeline.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu swissnet AG (ISIN: CH0451123589) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 18,50 auf EUR 19,00.



Zusammenfassung:

Die Swissnet Gruppe hat ihre endgültigen, geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Diese bestätigen die Anfang des Jahres veröffentlichten vorläufigen Zahlen und spiegeln den erfolgreichen Übergang zu einer grösseren ICT- (Informations- und Kommunikationstechnologie) und SaaS-Plattform wider. Die Gruppe verdoppelte ihren Umsatz im GJ/24 auf CHF 12,6 Mio., angetrieben durch organisches Wachstum und neue Akquisitionen. Sie erzielte erstmals ein positives bereinigtes EBITDA von CHF 2,2 Mio. (gegenüber CHF -1,4 Mio. im GJ/23). Mit einer gestärkten Bilanz, einer erweiterten Produktpalette und einem vergrösserten Managementteam steuert Swissnet mit einer starken Dynamik und einer soliden Pipeline mit hochwertigen Verträgen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe und Infrastruktur durch das Jahr 2025. Von besonderer strategischer Bedeutung ist ein neuer Wi-Fi-Infrastrukturvertrag, der im Juli 2025 mit einer grossen Lebensmitteleinzelhandelskette unterzeichnet wurde, ca. 500 Filialen umfasst und einen Wert von ca. €1,5 Mio. hat. Dieser Vertrag erhöht die Umsatzvisibilität für 2025 weiter. Nach den gemeldeten Zahlen haben wir unser DCF-Modell überarbeitet, was zu einem leicht höheren Kursziel von €19,00 (alt: €18,50) führt. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von >180%. Unsere erneute Kaufempfehlung wird durch die sich beschleunigenden Erträge, das starke Geschäftsmomentum und die robuste Projektpipeline unterstützt.



