© Foto: UnsplashViking Therapeutics hat zwar positive Studiendaten gemeldet - doch die Aktie stürzt am Dienstag vorbörslich um fast 38 Prozent ab. Was ist da los?Die Aktie von Viking Therapeutics ist am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um knapp 38 Prozent abgestürzt, nachdem das Biotechunternehmen Ergebnisse seiner Phase-2-Studie mit dem oralen Gewichtsreduktionsmittel VK2735 vorgelegt hatte. Dabei handelte es sich um die erste klinische Prüfung der Tablettenformulierung im Rahmen der VENTURE-Oral-Dosing-Studie mit 280 übergewichtigen oder adipösen Erwachsenen. Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine …Den vollständigen Artikel lesen ...
