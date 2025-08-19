© Foto: Keith Tsuji - ZUMA Press WireDer chinesische Elektroautohersteller XPeng meldet einen Gewinn von 0,07 US-Dollar pro Aktie. Gleichzeitig hat der E-Autobauer seinen Umsatz im zweiten Quartal verdoppelt.Gute Nachrichten: XPeng meldete einen Gewinn von 0,07 US-Dollar pro Aktie. Analysen hatten jedoch mit einem Verlust von 0,11 US-Dollar gerechnet. Das Unternehmen teilte zudem mit, dass sich der Nettoverlust auf rund 66,55 Millionen US-Dollar verringerte. Im Vorjahr hatte XPeng noch einen Verlust von 178,95 Millionen US-Dollar verzeichnet. Der erzielte Umsatz lag bei rund 2.545,50 Millionen US-Dollar. Rekordauslieferungen und technologische Verbesserungen Die Auslieferung an Fahrzeugen habe eine Rekordzahl erreicht, so das …Den vollständigen Artikel lesen ...
