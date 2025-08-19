Die Next2Sun AG hat ihre turnusgemäßen Neuwahlen zum Aufsichtsrat auf der ordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2025 durchgeführt. Dabei wurde Dr. Gunter Erfurt neu in das Gremium gewählt und im Anschluss von den Mitgliedern des Aufsichtsrats zum neuen Vorsitzenden bestimmt. "Wir konnten mit Dr. Gunter Erfurt einen ausgewiesenen Kenner der Photovoltaikbranche und überzeugten Verfechter innovativer Energielösungen für unser Unternehmen gewinnen", sagt Heiko Hildebrandt, Vorstand der Next2Sun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
