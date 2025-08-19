Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Die neuen US-Zölle auf Schweizer Exporte sorgen für grosse Schlagzeilen - während die milliardenschweren Zusatzkosten im Inland als quasi Gott gegeben goutiert werden. Gleichzeitig fordern jetzt auch noch die Gewerkschaften höhere Löhne. Für die KMU ist die Belastung existenzgefährdend: Aussenlasten durch Zölle und Binnenkosten durch immer neue Sozialausgaben und Regulierungen bringen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab