PTA-News: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Zeichnungsfrist für Wandelschuldverschreibung beendet. Privatplatzierung läuft weiter. Umbau des Vorstands bis 30.09.25

Heidelberger Beteiligungsholding AG (künftig: SQD.AI Strategies AG): Beendigung der Zeichnungsfrist für Wandelschuldverschreibungen für die Neuausrichtung auf SQD.AI Token. Privatplatzierung läuft weiter. Umbau des Vorstands bis 30. September 2025 vollzogen.

Heidelberg - Die Zeichnungsfrist für die 6,75 % Wandelschuldverschreibung 2025/2028, welche zur Unterstützung der Akkumulationsstrategie von SQD.AI Tokens im Rahmen der Neuausrichtung begeben werden soll, ist am 18. August 2025 planmäßig ausgelaufen und es wurden von denen auf die Bestandsaktionäre entfallenden 622 Wandelschuldverschreibungen (siehe Kapitalmarkmitteilung vom 17. Juli 2025) für 48.000 EUR 48 Wandelschuldverschreibungen gezeichnet. In der begonnenen Privatplatzierung wurden bereits verbindliche Zeichnungserklärungen über 2,5 Mio. EUR abgegeben und diese läuft in vollen Zügen weiter. Es liegen noch mehrere Interessenbekundungen vor, so dass die Gesellschaft weiterhin beabsichtigt die Wandelschuldverschreibung vollständig zu platzieren. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit 6,75 % p.a. verzinst und haben einen anfänglichen Wandlungspreis von 110,00 EUR je Aktie.

Der Vorstandsumbau im Zuge der mehrheitlichen Übernahme der Heidelberger Beteiligungsholding AG durch die Apeiron Investment Group Limited ("Apeiron") wird nun ebenfalls bis zum 30. September 2025 vollzogen sein. Wie mit Kapitalmarktmitteilung vom 11. Juni 2025 mitgeteilt, wurde der Aufsichtsrat neu besetzt und Christoph Holschbach wurde vom Aufsichtsrat als Vorstand für das neue Geschäftsmodell der Heidelberger Beteiligungsholding AG (künftig: SQD.AI Strategies AG) bestellt.

Der Vorstand, Herr Plaggemars, wird nun zum 30. September 2025 aus dem Vorstand ausscheiden, da bis dahin die Übergabe an den neuen Vorstand abgeschlossen sein soll. Herr Clemens Jakopitsch bedankt sich im Namen des Aufsichtsrats bei Herrn Plaggemars für seine langjährige Führung der Gesellschaft, wie auch für seine vorbildliche Zusammenarbeit in der Übergangsphase.

