PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Mitteilung zum aktuellen Stand der Privatplatzierung aus der Wandelschuldverschreibung 2025/2028

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta000/30.09.2025/17:35 UTC+2)

Der Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg (zukünftig SQD.AI Strategies AG, Düsseldorf; ISIN: DE000A254294), gibt bekannt, dass die in der Presseerklärung vom 19.08.2025 mitgeteilte Zeichnung der Wandelschuldverschreibung über 2,5 Mio. EUR trotz Verlängerung der Zahlungsfrist nicht erfüllt wurde. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Zeichnung nicht zustande kommt. Vorstand und Aufsichtsrat befinden sich weiterhin in Gesprächen mit potenziellen Investoren, bislang liegen jedoch noch keine verbindlichen Zeichnungserklärungen vor. Zur Sicherung der Liquidität plant die Gesellschaft bei Bedarf den Abbau von Portfoliopositionen.

