Dienstag, 30.09.2025
Breaking News: Golden Cross entdeckt hochgradiges Gold - Ein neues Fosterville im Milliarden-Dollar-Gürtel von Victoria?
WKN: A25429 | ISIN: DE000A254294 | Ticker-Symbol: IPOK
Xetra
30.09.25 | 17:36
90,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
30.09.2025 18:09 Uhr
206 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Mitteilung zum aktuellen Stand der Privatplatzierung aus der Wandelschuldverschreibung 2025/2028

DJ PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Mitteilung zum aktuellen Stand der Privatplatzierung aus der Wandelschuldverschreibung 2025/2028

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberger Beteiligungsholding AG: Mitteilung zum aktuellen Stand der Privatplatzierung aus der Wandelschuldverschreibung 2025/2028

Heidelberg (pta000/30.09.2025/17:35 UTC+2)

Heidelberger Beteiligungsholding AG: Mitteilung zum aktuellen Stand der Privatplatzierung aus der Wandelschuldverschreibung 2025/2028

Der Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg (zukünftig SQD.AI Strategies AG, Düsseldorf; ISIN: DE000A254294), gibt bekannt, dass die in der Presseerklärung vom 19.08.2025 mitgeteilte Zeichnung der Wandelschuldverschreibung über 2,5 Mio. EUR trotz Verlängerung der Zahlungsfrist nicht erfüllt wurde. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Zeichnung nicht zustande kommt. Vorstand und Aufsichtsrat befinden sich weiterhin in Gesprächen mit potenziellen Investoren, bislang liegen jedoch noch keine verbindlichen Zeichnungserklärungen vor. Zur Sicherung der Liquidität plant die Gesellschaft bei Bedarf den Abbau von Portfoliopositionen.

*** Ende der Ad-hoc-Mitteilung***

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Heidelberger Beteiligungsholding AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Christoph Holschbach 
Tel.:         +49 (6221) 64924-30 
E-Mail:        info@heidelberger-beteiligungsholding.de 
Website:       www.heidelberger-beteiligungsholding.de 
ISIN(s):       DE000A254294 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759246500175 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 11:35 ET (15:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
