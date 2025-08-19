© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jaque SilvaDie Palantir-Aktie hat sich 2025 verdoppelt. Für Shortseller Andrew Left steht aber fest: Selbst 40 US-Dollar wären für ihn noch zu viel.Die Aktie von Palantir Technologies gehört 2025 zu den größten Gewinnern am Markt, doch nicht alle trauen der Rallye. Der bekannte Leerverkäufer und Gründer von Citron Research, Andrew Left, warnt erneut eindringlich vor einer Überbewertung. "Palantir ist ein Unternehmen, das sich mittlerweile von den Fundamentaldaten und Analysen entfernt hat", sagte er bereits vergangene Woche bei Fox Business. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um 122 Prozent zugelegt und führt damit den S&P 500 an. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 588, basierend auf den Gewinnen der …Den vollständigen Artikel lesen ...
