Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich fester geschlossen. Nach einem vorsichtigen Beginn ist die Kauflaune der Anleger im Tagesverlauf immer grösser geworden. Vor allem die Luxusgüterpapiere und die Schwergewichte trieben den Leitindex SMI nach oben. Der SMI hat nun den höchsten Stand seit gut zwei Monaten erreicht. Am Markt gebe es einen gewissen Optimismus für ein Ende des Ukraine-Kriegs, sagte ein Händler. Die Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab