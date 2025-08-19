Erst gestern hatten wir ausführlich über das Berliner Unternehmen HelloFresh SIN: DE000A161408 im RuMaS Express-Service berichtet. Die Überschrift lautete: "Niemals an der Börse zocken? Für viele Trader unvorstellbar!" Im Text konnten Sie unter anderem lesen: "Das Allzeithoch hat die Aktie gegen Ende 2021 mit einem Kurs von 97,50 Euro markiert, danach ging es in mehreren Etappen abwärts. Seit Jahresanfang steht ein Minus von 35,95 Prozent zu Buche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS