Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 19 août/August 2025) - Canter Resources Corp. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every seven (7) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 8,169,771 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on August 21, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

_________________________________

Canter Resources Corp. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour sept (7) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 8 169 771 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 21 août 2025. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: Le 22 août/August 2025 Record Date/Date d'Enregistrement: Le 22 août/August 2025 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: Le 22 août/August 2025 Symbol/Symbole: CRC NEW/NOUVEAU CUSIP: 13810W 20 1 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 13810W 20 1 3 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 13810W102/CA13810W1023

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)