Die Nikkiso Clean Energy Industrial Gases Group gab heute bekannt, dass sie von NPG (einem Joint Venture, das von Shell und einer Tochtergesellschaft der FOCOL Holdings Limited gegründet wird) beauftragt wurde, Flüssigerdgas ("Liquefied Natural Gas", LNG) -Regasifizierungs- und Kryotechnikausrüstung für das New Providence Gas Project in Nassau, Bahamas, zu liefern.

Das Projekt sieht einen LNG-Empfangsterminal zur Unterstützung der zusätzlichen Stromerzeugung am Clifton Pier vor. Ziel ist die Bereitstellung einer Infrastruktur mit geringeren Kohlenstoffemissionen durch die Verwendung von LNG zur Versorgung neuer und umgerüsteter Gasturbinen, die bisher mit Diesel betrieben wurden. Nikkiso CE&IG wird das verpackte LNG-Regasifizierungssystem herstellen und ausliefern, das unter anderem Hochdruck-Tauchkreiselpumpen in einem modularen Pumpen-Skid, einen mit Gas befeuerten Wasserbadverdampfer und die zugehörigen Stromverteilungs- und Steuerungssysteme, eine isolierte Pipeline mit dem Vakuummantelsystem von Nikkiso CE&IG sowie weitere für den Standort wichtige Zusatzausrüstungen umfasst. Die Gruppe wird außerdem Engineering-Dienstleistungen zur Unterstützung des Projekts erbringen.

Das verpackte Regasifizierungssystem mit einer Kapazität von 55 Millionen Standardkubikfuß pro Tag hat ein modulares, standardisiertes Design, wodurch die Systemintegrationszeit und -kosten reduziert werden.

Adrian Ridge, President und CEO der Nikkiso CE&IG Group, sagte: "Die LNG-to-Power-Lösung von Nikkiso ist die bevorzugte Lösung unserer Kunden, da wir in der Lage sind, wichtige Anlagen zu entwickeln, herzustellen, zu installieren und zu warten, die dazu beitragen, einige der entlegensten Orte der Welt mit Strom aus Erdgas zu versorgen. Wir haben immer wieder unter Beweis gestellt, dass wir ein zuverlässiger Partner sind, der seine Kunden bei Projekten jeder Größenordnung durch eine schnelle Bereitstellung und Installation unterstützt."

"Dieses Projekt vermittelt einen guten Eindruck davon, wie wichtig Kryotechnik für Unternehmen wie NPG ist, die ihre kohlenstoffarme Stromerzeugung ausbauen möchten."

Über die Nikkiso Clean Energy Industrial Gases Group

Die Nikkiso Clean Energy Industrial Gases Group ist ein führender Anbieter von Kryotechnik und -lösungen rund um den Globus, der mit seinen innovativen Produkten und kooperativen Lösungen die sich wandelnde Marktnachfrage nach kohlenstoffärmeren Energien und Industriegasen deckt. Wir treiben die Zukunft der Gasmärkte im Energiesektor, im Transportwesen, in der Schifffahrt, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Industrie voran.

Die Gruppe wird von Cryogenic Industries, Inc. geführt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

