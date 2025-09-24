Die Nikkiso Clean Energy Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) hat heute die Markteinführung ihrer neuen mehrstufigen Prozesspumpe (MSPP 210) bekannt gegeben. Diese Pumpe wurde entwickelt, um die Sicherheit zu verbessern und Ausfallzeiten bei Luftzerlegungsanlagen zu reduzieren.

Studien von Nikkiso CE&IG zufolge können Kunden mithilfe neuer Technologien wie etwa der einzigartigen unterseitigen Ansaugung bei typischer Nutzung jährlich mehr als 30.000 US-Dollar an Energiekosten einsparen.

Die neue MSPP von Nikkiso CE&IG verfügt über exklusive hydraulisch ausbalancierte Laufräder sowie eine ausbalancierte Trommel. Dadurch erzeugt sie bei allen Drehzahlen und Durchflussgeschwindigkeiten einen geringen, stabilen Axialschub und sorgt so für einen zuverlässigen Betrieb. Zudem wird das Risiko von Vibrationen und daraus resultierenden Schäden an der Pumpe erheblich reduziert. Aufgrund ihrer modularen Bauweise können Wartungsarbeiten schnell und effizient ausgeführt werden, ohne dass die gesamte Einheit ausgebaut werden muss. Dadurch lassen sich Ausfallzeiten von mehreren Tagen und Betriebskosten in Höhe von etwa 500.000 US-Dollar einsparen.

Vor der Installation entfällt dank der unterseitigen Ansaugung der Pumpe auch die Notwendigkeit, umfangreiche Betonfundamente für die Anlage zu bauen. Auch dies führt zu erheblichen Einsparungen bei den Investitionsausgaben.

Zwar ist die MSPP speziell für die Behandlung von Sauerstoff ausgelegt, doch dank ihrer modularen Bauweise kann die Dreifach-Labyrinthdichtung mit minimalem Aufwand ausgetauscht werden, um auch andere Gase zu behandeln.

Emile Bado, President der Pumpensparte von Nikkiso CE&IG, kommentiert: "Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir ihnen bei der Lösung ihrer Herausforderungen helfen. Wir haben bereits bewiesen, dass wir in der Lage sind, innovative Produkte wie diese MSPP auf den Markt zu bringen.

Sicherheit genießt für uns und unsere Kunden oberste Priorität. Deshalb sind wir besonders stolz darauf, ein Produkt vorstellen zu können, das die Risiken von Schäden und Ausfällen mindert und zugleich die Kosten für Installation und Wartung der Anlage senkt."

Über die Nikkiso Clean Energy Industrial Gases Group

Die Nikkiso Clean Energy Industrial Gases Group ist ein führender Anbieter kryogener Geräte sowie Lösungen weltweit und geht damit auf die sich wandelnde Marktnachfrage nach kohlenstoffärmerer Energie sowie Industriegasen mit innovativen Produkten und kooperativen Lösungen ein. Wir treiben die Zukunft der Energie-, Transport-, Schiffs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Industriegasmärkte voran.

Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.800 Menschen in 12 Ländern und wird von Cryogenic Industries, Inc. geleitet, einer vollständig im Eigentum von Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) stehenden Tochtergesellschaft.

Weitere Informationen zu Nikkiso CE&IG erhalten Sie unter NikkisoCEIG.com.

