Die Nikkiso Clean Energy Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) gab heute auf der Gastech-Konferenz bekannt, dass sie eine Ammoniak-Tauchpumpe der nächsten Generation auf den Markt gebracht hat, die so konstruiert wurde, dass als die sicherste und zuverlässigste ihrer Branche gilt.

Ammoniak ist bereits ein Hauptelement in Düngemitteln und wird zunehmend als sauberer Wasserstoffträger eingesetzt. Da die Nachfrage nach Ammoniak-Einsatz auch in Bereichen wie Stromerzeugung, Chemieanlagen, Schiffsflotten und Exportterminals gestiegen ist, hat Nikkiso CE&IG mit einer einzigartigen Lösung, die dank dichterloser, wartungsfreundlicher, kupferfreier Bauweise sowie integriertem Motor-Pumpen-System den üblichen Wartungsaufwand für Anwender reduziert, reagiert.

Die Pumpe kann mehr als 2.500 m3 pro Stunde fördern und verfügt über eine branchenführende Wartungsbilanz speziell konstruierte Bauteile sorgen dafür, dass die Pumpe deutlich länger ohne Wartung auskommt, mit einer mittleren Ausfallzeit (Mean Time Between Outages) von über 16.000 Stunden.

Emile Bado, Leiter der Pumpensparte von Nikkiso CE&IG, sagte: "Die Nachfrage nach Ammoniak in verschiedenen Anwendungsbereichen wächst aufgrund seiner Bedeutung als alternativer sauberer Brennstoff, seiner Rolle in der Landwirtschaft sowie als Träger für Wasserstoff. Als Reaktion auf die Kundenanforderungen freuen wir uns, eine Pumpe auf den Markt zu bringen, welche die häufigsten Probleme der Anwender löst.

Wir können bei Nikkiso CE&IG auf eine stolze Innovationsbilanz zurückblicken und die Arbeit, welche in die Entwicklung dieser Pumpe geflossen ist, bildet da keine Ausnahme das Ergebnis ist, dass sie in puncto Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wartung und Leistung die Branche anführt."

Die Markteinführung der Pumpe baut auf einer langjährigen Expertise und Innovationskraft sowohl von Nikkiso CE&IG als auch der Muttergesellschaft Nikkiso Co auf, die den Ammoniakmarkt in zahlreichen Anwendungsbereichen bedient. Nikkiso CE&IG verfügt über vier Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Herstellung von Tauchmotorpumpen für Ammoniak und hat kürzlich die grundsätzliche Genehmigung für ein neues Ammoniak-Brennstoffversorgungssystem erhalten, zusätzlich zu seinem bestehenden und bewährten Portfolio an spezialisierten Ambient- und Elektro-Wärmetauschern für Ammoniak. Die Industriesparte von Nikkiso Co hat zudem mehr als 7.000 gekapselte Motorpumpen für den Umgang mit Ammoniak gebaut und plant, im nächsten Jahr eine Flüssigammoniak-Pumpe für die thermische Stromerzeugung auf den Markt zu bringen.

Eric Sensat, Produktmanager Tauchmotorpumpen bei Nikkiso CE&IG, wird die neue Ammoniak-Tauchpumpe am Stand von Nikkiso CE&IG (J14) am Mittwoch, den 10. September 2025, um 10:30 Uhr und 13:30 Uhr präsentieren.

Über Nikkiso Clean Energy Industrial Gases Group

Die Nikkiso Clean Energy Industrial Gases Group ist ein führender Anbieter kryogener Geräte sowie Lösungen weltweit und geht damit auf die sich wandelnde Marktnachfrage nach kohlenstoffärmerer Energie sowie Industriegasen mit innovativen Produkten und kooperativen Lösungen ein. Wir treiben die Zukunft der Energie-, Transport-, Schiffs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Industriegasmärkte voran.

Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.800 Menschen in 12 Ländern und wird von Cryogenic Industries, Inc. geleitet, einer vollständig im Eigentum von Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) stehenden Tochtergesellschaft.

Mehr über Nikkiso CE&IG Group erfahren Sie auf NikkisoCEIG.com.

