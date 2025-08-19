Der KI-Gigant Nvidia lässt sich vom US-chinesischen Chip-Krieg nicht aufhalten. Berichten zufolge plant der Konzern unter der Führung von CEO Jensen Huang bereits den nächsten Coup für den chinesischen Markt. Ein neuer Chip soll deutlich leistungsfähiger sein als bisherige, speziell angepasste Modelle.Nvidia prüft offenbar die Einführung eines neuen, leistungsstärkeren KI-Chips für den chinesischen Markt, der die bisherige Export-Variante H20 in den Schatten stellen könnte. Wie die Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
