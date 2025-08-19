Angetrieben von einer milliardenschweren Investition der japanischen SoftBank und der Fantasie einer strategischen Beteiligung durch die US-Regierung hat die Aktie von Intel eine explosive Rallye hingelegt. Doch mit dem Kursfeuerwerk wächst bei einigen Anlegern die Skepsis: Die Bewertung hat ein Niveau erreicht, das man seit den turbulenten Tagen der Dotcom-Ära nicht mehr gesehen hat.Ein Blick auf die Zahlen sorgt bei manchen Marktteilnehmern für Stirnrunzeln. Die Intel-Aktie wird aktuell mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
