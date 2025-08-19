New York - Kursverluste unter einigen der weltgrössten Technologieunternehmen haben am Dienstag die Nasdaq-Börse belastet. Zugleich gab der gut aufgenommene Quartalsbericht der Baumarktkette Home Depot auch Aktien anderer Handelsketten Auftrieb und stützte so die Standardwerte. Der Dow Jones Industrial erreichte im frühen Handel ein Rekordhoch, bevor die Gewinne rasch wieder vollständig abbröckelten. Letztlich blieben die Anleger vor dem Treffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab