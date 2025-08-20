Implenia AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Implenia verzeichnet positives erstes Halbjahr mit erfreulicher Wachstumsdynamik



20.08.2025 / 06:15 CET/CEST

Implenia erzielt Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 57,0 Mio. (+12,9%)

Umsatz steigt auf CHF 1,86 Mrd. (+6,6%)

Auftragsbestand erhöht sich auf CHF 7,78 Mrd. (+9,8%)

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Implenia das EBIT-Ziel von CHF ~140 Mio. Glattpark (Opfikon), 20. August 2025



«Das gute Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr widerspiegelt die ausgezeichnete Arbeit unserer Mitarbeitenden, unser differenziertes Angebot und das verbesserte Marktumfeld», sagt Jens Vollmar, CEO von Implenia. «Unser Fokus auf Bereiche mit attraktivem Wachstums- und Margenpotenzial zahlt sich aus und wird vom gestiegenen Auftragsbestand unterstrichen.» Implenia steigert Betriebsergebnis (EBIT), Umsatz und Auftragsbestand

Implenia verbesserte das EBIT um 12,9% auf CHF 57,0 Mio. (HY1.2024: CHF 50,5 Mio.) und erhöhte die EBIT-Marge auf 3,1% (HY1.2024: 2,9%). Alle Divisionen trugen zur EBIT-Steigerung bei. Der Umsatz lag mit CHF 1'856 Mio. (HY1.2024: CHF 1'741 Mio.) 6,6% über Vorjahresniveau. Der Auftragsbestand stieg um 9,8% auf CHF 7'778 Mio. (HY1.2024: CHF 7'083 Mio.), insbesondere aufgrund von Aufträgen im Tunnel- und Brückenbau sowie für Immobilien in Bereichen, auf die Implenia spezialisiert ist. Insgesamt zeigte sich damit eine erfreuliche Wachstumsdynamik. Die Division Buildings steigerte ihr EBIT auf CHF 41,5 Mio. (HY1.20241: CHF 26,6 Mio.), basierend auf dem verbesserten Ergebnis des Hochbaus, den getätigten Immobilientransaktionen sowie der Beteiligung an Cham Swiss Properties. Der Umsatz der Division lag mit CHF 871 Mio. (HY1.20241: CHF 921 Mio.) unter Vorjahresniveau. Der Auftragsbestand stieg auf CHF 2'570 Mio. (HY1.20241: CHF 2'386 Mio.). Der EBIT-Beitrag von Real Estate Development lag bei CHF 20,8 Mio., der Umsatz-Beitrag bei CHF 84,2 Mio.



Die Division bietet mit ihrem Leistungsportfolio integrierte Kompetenz in den Bereichen Entwicklung, Neubau, Modernisierung, Baumeisterarbeiten, Fassadentechnik und Holzbau über alle Phasen von anspruchsvollen Immobilienprojekten hinweg. Die Division Civil Engineering erzielte ein EBIT von CHF 15,9 Mio. (HY1.20241: CHF 14,4 Mio.). Der Umsatz lag über Vorjahresniveau bei CHF 1'008 Mio. (HY1.20241: CHF 878 Mio.). Der Auftragsbestand stieg auf CHF 5'153 Mio. (HY1.20241: CHF 4'645 Mio.), mit einem Schwerpunkt auf Tunnel- und Brückenbau.



In Europa gehört die Division zu den führenden Anbietern im Tunnelbau und weiteren Infrastrukturbauten. In der Schweiz und in Deutschland bietet sie zudem umfassende Expertise für alle Dienstleistungen im Strassen-, Eisenbahn- und Ingenieurtiefbau, inklusive Brücken und Spezialtiefbau. Die Division Service Solutions steigerte ihr EBIT auf CHF 9,3 Mio. (HY1.20241: CHF 8,7 Mio.). Der Umsatz der Division lag leicht über Vorjahresniveau bei CHF 123 Mio. (HY1.20241: CHF 119 Mio.). Wincasa gewann im Mandatsgeschäft neue Kunden und wies per 30. Juni 2025 Assets under Management von CHF 82,8 Mrd. aus (HY1.2024: CHF 82,1 Mrd.). Darin sind jüngst akquirierte Mandate von rund CHF 3 Mrd. noch nicht reflektiert.



Die Division fokussiert auf margenstarke und risikoarme Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Planung, Logistik und Immobilien-Management. Sie trägt dazu bei, die Bau- und Immobilienbranche digitaler, effizienter und nachhaltiger zu machen. Eigenkapitalquote von 21,3%, Free Cash Flow verbessert

Das Eigenkapital erhöhte sich im ersten Halbjahr auf CHF 661,0 Mio. (FY.2024: CHF 656,7 Mio.). Die Bilanzsumme war mit CHF 3'110 Mio. (exkl. kurzfristiger Festgeldanlage aus dem Emissionserlös der Anleihe im April, FY.2024: CHF 3'098 Mio.) stabil. Die Eigenkapitalquote per 30. Juni 2025 lag bei 21,3% (HY1.2024: 20,5%), bereinigt um die Festgeldanlage aus der Anleihe; die ausgewiesene Eigenkapitalquote entsprechend bei 20,1%. Die Veränderung der flüssigen Mittel enthielt Landkäufe sowie -verkäufe. Der im ersten Halbjahr branchenbedingt saisonal negative Free Cash Flow verbesserte sich mit CHF -168 Mio. (HY1.2024: CHF -209 Mio., exkl. zweiter Tranche Kaufpreiszahlung Wincasa, ausgewiesen: CHF -280 Mio.) im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Gruppe hat im Frühjahr eine im Herbst 2025 auslaufende Anleihe (CHF 175 Mio.) zu guten Konditionen vorzeitig durch eine Anleihe von CHF 220 Mio. refinanziert sowie einen Schuldschein über EUR 30 Mio. zurückgezahlt. Dadurch hat Implenia die Finanzstruktur gestärkt. Per 30. Juni 2025 standen dem Unternehmen alle syndizierten Kreditlimiten von CHF 200 Mio. sowie weitere bilaterale Kreditlinien zur Verfügung. Implenia wächst mit differenziertem Angebot



Fokus auf relevante, wachsende Marktsegmente

Das Umfeld in den relevanten Märkten hat sich verbessert. Insbesondere in der Schweiz erhöhen sinkende Zinsen die Investitionsbereitschaft im Immobilienmarkt. Die deutsche Bundesregierung hat im März einen Infrastrukturplan von EUR 500 Mrd. über die nächsten zwölf Jahre für Verkehrs- und Energieinfrastruktur sowie Bauten für Gesundheit, Forschung und Ausbildung angekündigt. Zudem werden in Europa grosse Investitionen in die Verteidigungs- und Dateninfrastruktur getätigt. Implenia will in den kommenden Jahren von diesen Marktentwicklungen profitieren.



Führend in spezialisierten, margenstarken Sektoren

Die Fokussierung und Spezialisierung auf margenstarke Sektoren mit attraktivem Wachstumspotenzial zahlen sich aus. Die Division Buildings hat in den Bereichen Immobilien für das Gesundheitswesen, Forschung und Bildung sowie Rechen- und Logistikzentren im ersten Halbjahr neue Aufträge gewonnen: Unter anderem ein Datacenter bei Schaffhausen sowie Arbeiten am Klinikum 2 des Universitätsspitals Basel. Die Division Civil Engineering hat mit den Projekten Ostabschnitt der 2. S-Bahn-Stammstrecke in München sowie dem unterirdischen Abschnitt der Nordmainischen S-Bahn in Frankfurt grosse Aufträge im Bereich Mobilität erhalten. Zudem wird Implenia in Schweden ein geologisches Tiefenlager realisieren. Diese Auftragsgewinne bestätigen die starke Marktposition im Tiefbau in den Bereichen Tunnelbau, Verkehrs- und Energieinfrastruktur.



Diversifikation für Resilienz und Stabilität

Die Diversifikation ermöglicht Implenia eine stabile und resiliente Auftrags- und Margenentwicklung. Dies auf mehreren Ebenen: mit dem vielfältigen Leistungsportfolio der drei Divisionen sowie unterschiedlichen und weniger risikoreichen Vertragsmodellen, einem ausgeglichenen Mix von privaten und öffentlichen Kunden, einer breiten geografischen Präsenz in Europa sowie durch die ausgewogene Verteilung des Umsatzes bezüglich Projektgrösse und -dauer.



Hochwertige Projekt-Pipeline dank Value Assurance-Ansatz

Die Anwendung von Value Assurance, dem Risk Management-Ansatz von Implenia, führt zu einem Projektportfolio im Auftragsbestand von hoher Qualität. Die kontinuierlich verbesserte vorkalkulierte Projekt-Marge bestätigt die Wirksamkeit dieses Ansatzes. Während der Ausführung wird durch kontinuierliches Projektcontrolling sichergestellt, dass die geplante Profitabilität der Projekte erreicht und Risiken minimiert werden. Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Implenia das EBIT-Ziel von CHF ~140 Mio.

Implenia erwartet für das Gesamtjahr 2025 weiterhin ein EBIT von CHF ~140 Mio. Mittelfristig strebt die Gruppe eine EBIT-Marge von >4,5% und eine Eigenkapitalquote von 25% an.

