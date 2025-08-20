Die Commerzbank-Aktie scheint aktuell nicht zu stoppen. Ein verhaltener Analystenkommentar hatte die Papiere Anfang der Woche zwar stärker unter Druck gesetzt, doch gestern wurde das Minus fast wieder ausgebügelt. Dabei ist der August historisch gesehen kein guter Monat für die Aktie.Seit Monaten treiben Anleger die Commerzbank-Notierung immer weiter in die Höhe. Denn sie setzen auf eine baldige Übernahme durch die italienische UniCredit. Deren CEO, Andrea Orcel, hielt sich zwar zuletzt bedeckt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
