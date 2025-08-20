Der weltgrößte Lachsproduzent Mowi hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 1,39 Milliarden Euro (ein Plus von vier Prozent) erzielt und damit einen neuen Rekord verbucht. Allerdings litt das Unternehmen unter den gesunkenen Lachspreisen sowie hohen Kosten. Daher verringerte sich der operative Gewinn im Berichtszeitraum um 19 Prozent auf 189 Millionen Euro. Zudem sank die operative Gewinnmarge von 17,1 auf 13,5 Prozent. Dennoch betonte Mowi-CEO Ivan Vindheim: "2025 war bisher ein gutes Jahr für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
