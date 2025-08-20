Das Instrument H4W BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 21.08.2025

The instrument H4W BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.08.2025 and ex capital adjustment on 21.08.2025



Das Instrument Z6N CA03990E1051 ARGO CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 21.08.2025

The instrument Z6N CA03990E1051 ARGO CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.08.2025 and ex capital adjustment on 21.08.2025



Das Instrument WWT CA9411881043 WATER WAYS TECHS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 21.08.2025

The instrument WWT CA9411881043 WATER WAYS TECHS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.08.2025 and ex capital adjustment on 21.08.2025



Das Instrument Y2Z FR00140066X4 METAVISIO EO1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 21.08.2025

The instrument Y2Z FR00140066X4 METAVISIO EO1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.08.2025 and ex capital adjustment on 21.08.2025





